Cinquecento ragazzi per «Reaction»: arriva il primo festival delle buone notizie

Un angolo di buone notizie, dove 500 ragazzi e ragazze sotto i 30 anni si ritrovano per scrivere il futuro, provando a staccarsi dal flusso frenetico di informazioni e pressioni dal mondo esterno. E notizie raccontate in modo irriverente e originale da dieci speaker, con il pubblico coinvolto che interagisce in tempo reale con reazioni e commenti ai contenuti a ai sondaggi grazie alla web app dell’evento. «Reaction», il primo festival delle buone notizie in Italia, sbarcherà a Bergamo il 2 dicembre negli spazi della Gres Art 671, in via San Bernardino 141.

Gli ospiti «di fama»

Il nuovo polo culturale ospiterà (dalle 17 alle 24) dieci interventi di giornalisti ed esperti di social che spazieranno dall’ambiente alla salute mentale, dalla letteratura alla giustizia. Tra gli ospiti dell’evento, organizzato da Visionary Bergamo, ci sono Francesco Oggiano (Will Media) e Alessandro Tommasi (fondatore di Will Media e Nos), tra i giornalisti più seguiti sui social dove quotidianamente spiegano l’attualità a migliaia di follower, l’attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour, in prima linea per i diritti umani e digitali nel suo Paese e con particolare attenzione alla ribellione delle donne al regime teocratico, gli Psicologi Online, che su Instagram trattano la salute mentale con oltre 54mila follower. Si parlerà anche di ambiente con i fratelli Marco (fotografo) e Andrea (biologo marino) Spinelli, autori nel 2021 del documentario «Missione Euridice» sul recupero di reti abbandonate nel golfo di Cefalù, mentre la giornalista e divulgatrice Marta Perego tratterà di libri e cinema. Da Sky News arriverà Simone Baglivo, vincitore dell’International Emmy Award 2021, che ha prodotto reportage come «How to fight the mafia» sulla lotta alla ‘ndrangheta.