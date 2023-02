Circonvallazione, attimi di tensione prima della partita. Un arresto in viale Giulio Cesare

Attimi di tensione nella mattinata di domenica 19 febbraio prima della partita Atalanta-Lecce. Secondo la prima ricostruzione, verso le 10,20 sul tratto di circonvallazione che va dal Rondò delle Valli a quello di Monterosso, non distante dallo stadio, alcuni supporter giallorossi che erano arrivati a bordo dei minivan hanno cercato il contatto con le forze dell’ordine e i tifosi di casa. La situazione è rientrata rapidamente. In viale Giulio Cesare un arresto per resistenza a pubblico ufficiale.