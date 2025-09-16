Città Alta, all’ex casa del custode il cantiere riapre dopo sei mesi

Sarà necessario rifare anche il tetto, nella vecchia casa del custode dell’acquedotto, lungo il viale delle Mura , un intervento «imprevisto» che ha portato allo stop dei lavori, avviati lo scorso gennaio e sospesi il 12 marzo. Ma il cantiere sull’edificio, futuro locale di somministrazione e punto informazioni per i turisti, riprenderà mercoledì 17 settembre, dopo sei mesi, annuncia il Comune rispondendo alle sollecitazioni delle minoranze in Consiglio comunale.

Con un bando ad evidenza pubblica, l’edificio è stato concesso dall’amministrazione ad un operatore privato ( il «Bar Flora» di piazza Vecchia ) che si è impegnato a riconoscere un affitto e a sobbarcarsi i costi di riqualificazione dei locali. Patti che risalgono a fine 2022, con tempi di attuazione rallentati da un difficoltoso iter autorizzativo (è stato necessario ottenere il nulla osta per la concessione degli spazi anche al ministero della Cultura) e un ricorso al Tar promosso dal secondo classificato al bando (vicenda ormai chiusa).

L’interrogazione dei consiglieri di minoranza

Nell’interrogazione sul tema i consiglieri Alberto Ribolla e Alessandro Carrara (Lega), Arrigo Tremaglia e Ida Tentorio (FdI) denunciano una «situazione di stallo, che ha causato il venir meno di un servizio di rilievo, di ristorazione e bar, per gli studenti della prospiciente Università, turisti e bergamaschi». «Prima di trarre affrettate conclusioni, è necessario conoscere le ragioni di questo ritardo», risponde l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini. Che ripercorre tutte le tappe, dal 2022 ad oggi, con il problema al tetto: «Il controsoffitto esistente ha evidenziato una situazione di estremo degrado statico della struttura portante della copertura dell’edificio, non prevedibile in fase di preventivazione lavori – entra nel tecnico -. Il bando di assegnazione prevedeva la sola impermeabilizzazione e la sostituzione del manto in coppi, non interventi strutturali di messa in sicurezza e adeguamento. È stato pertanto predisposto un progetto che comporterà lo smantellamento della copertura e il ripristino».