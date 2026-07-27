Città Alta, le navette gratis non ingranano: solo trecento passeggeri in sei domeniche

Gratuite, comode e veloci, hanno tutte le caratteristiche per rappresentare un’alternativa competitiva e sostenibile al mezzo privato, ma ad oltre un mese dal lancio della sperimentazione faticano ancora a ingranare e a entrare nelle abitudini dei bergamaschi.

Le nuove navette per Città Alta, in servizio la domenica e nei giorni festivi fino a metà settembre, permettono di lasciare l’auto nei parcheggi periferici (gratis) allo stadio, in via Carducci e alla Celadina e raggiungere largo Colle Aperto in una ventina di minuti, senza fermate intermedie, evitando i disagi per il traffico e lo stress per la caccia al parcheggio. Eppure, dall’avvio del 21 giugno, nelle prime sei giornate di attività hanno viaggiato sulle navette gratuite - tre corse (a coppia andata-ritorno) la mattina, tre il pomeriggio - solo circa 300 persone, con gli autobus elettrici da nove metri (e oltre 80 posti) spesso quasi vuoti.

La partenza dallo stadio La navetta dalla Celadina

Un dato sul quale pesa anche il grande caldo delle ultime settimane, che ha ridotto gli spostamenti e gli accessi a Città Alta. Pure domenica 26 luglio l’adesione è stata ridotta. Ma tra chi ha scelto di provare il servizio il giudizio è nettamente positivo: «tempi rapidi, zero costi e facilità di utilizzo» hanno convinto gli utenti, che hanno apprezzato il sistema varato dal Comune, insieme ad Atb, per alleggerire viale Vittorio Emanuele e le principali arterie del centro dall’assedio di auto che, nei giorni festivi, accompagna da anni l’accesso a Città Alta, specie con la bella stagione.

Avanti fino a metà settembre

«Il servizio, in questa fase di sperimentazione, sta permettendo di raccogliere dati concreti per comprendere sia il gradimento sia le modalità di utilizzo da parte dei cittadini - entra nel merito Federico Zamboni, direttore d’esercizio di Atb Servizi -. Dall’avvio del servizio, i weekend sono stati caratterizzati da temperature elevate che, soprattutto nelle ore pomeridiane, hanno probabilmente inciso sulla riduzione fisiologica degli accessi a Città Alta. Riteniamo quindi che il servizio, che resterà attivo fino al 13 settembre, possa offrire un quadro ancora più rappresentativo del proprio potenziale con il progressivo rientro dalle ferie estive. In questi weekend le navette di collegamento tra le tre aree di sosta e Città Alta sono state utilizzate complessivamente da oltre 300 persone. La linea che sta registrando maggior affluenza è quella in partenza dallo stadio, che nelle singole giornate di servizio ha trasportato complessivamente tra i 30 e i 40 passeggeri, mentre le navette da Celadina e via Carducci, registrano un utilizzo meno costante, che varia con una media di circa 10-15 passeggeri a giornata».

Una navetta in Colle Aperto in Città Alta Per i bilanci è ancora presto, anche se stanno arrivando indicazioni interessanti: «I dati mostrano una domanda più sostenuta nelle corse del mattino rispetto a quelle del pomeriggio - rileva Zamboni -. Come tutti i nuovi servizi la fase sperimentale è importante proprio per valutarne le abitudini. Un primo bilancio complessivo della sperimentazione sarà effettuato al termine del periodo di attivazione, nell’ambito della Settimana europea della Mobilità, quando sarà possibile disporre di un quadro completo dei dati raccolti e valutarne gli esiti».

Il traffico verso Città Alta

«Alternativa da promuovere»

Anche Marco Berlanda, assessore comunale alla Mobilità, conferma la bontà del progetto sperimentale: «L’adesione è stata inferiore alle previsioni, complice il caldo e il fatto che si tratti di un servizio nuovo - spiega l’assessore -. Quando abbiamo annunciato il servizio qualcuno lo aveva contestato sostenendo che le corse fossero troppo poche: forse non avevamo tutti i torti a scegliere una sperimentazione graduale. Il video di presentazione è diventato virale e noi vogliamo continuare su questa strada, insistendo nella promozione del servizio. Crediamo che rapidità ed efficienza siano i suoi punti di forza e che possa diventare un’alternativa concreta soprattutto per il pubblico bergamasco e per le famiglie».

«In queste settimane non abbiamo registrato giornate con particolari criticità sul fronte degli accessi a Città Alta» Nella giornata di domenica Città Alta, complice la tregua dal gran caldo, è stata meta di numerosi turisti e cittadini, molti in bici o a piedi. Ci sono stati alcuni rallentamenti sul viale nell’ora di punta del pranzo, ma non ci sono state particolari problematiche e nessun assedio di auto come in passato, tanto che anche nei parcheggi in struttura (accessibili anche con la Ztl attiva, se ci sono stalli disponibili) c’erano diversi posti in cui sostare. Lo conferma Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza: «In queste settimane non abbiamo registrato giornate con particolari criticità sul fronte degli accessi a Città Alta».

Gli orari delle corse

Le navette si integrano alle corse di Atb (linea 1). Nel dettaglio, da Celadina, via Roggia Ponte Perduto 4 (lato parcheggio Esselunga), i bus gratis per largo Colle Aperto partono alle 10.10, 11.05 e 12.00; i rientri sono alle 16.45, 17.40 e 18.35. Da via Carducci tra Loreto e San Paolo, in corrispondenza della fermata presso il centro commerciale ex Città Mercato, le partenze sono alle 10.30, 11.15 e 12.00; i ritorni alle 16.30, 17.15 e 18.00. Dallo stadio, dalla fermata viale Giulio Cesare-Curva Sud (fronte Atalanta Store), le navette verso Città Alta partono alle 10.00, 10.50 e 11.40; mentre i rientri sono alle ore 16.15, 17.05 e 17.55.

Come tutti i nuovi servizi la fase sperimentale è importante proprio per valutarne le abitudini. Un primo bilancio complessivo della sperimentazione sarà effettuato al termine del periodo di attivazione

La nuova Ztl da giugno