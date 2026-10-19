Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video

LA CERIMONIA. Il riconoscimento conferito dal Consiglio comunale nella serata di lunedì 19 ottobre a Palazzo Frizzoni. Il Vescovo: «Custodiamo il volto umano e fraterno di Bergamo, senza rassegnarci all’indifferenza».

Lettura 1 min.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video
Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, con la sindaca Elena Carnevali e la presidente del Consiglio comunale, Romina Russo a Palazzo Frizzoni nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Per diciassette anni sono stato cittadino di questa città. Tra poco la mia residenza sarà in un altro Comune. Mi viene fatto l’onore di essere ancora cittadino di Bergamo: vi ringrazio di cuore. Ho amato questa città, ho amato i suoi cittadini. Continuerò ad amarvi». Si è concluso così l’intervento del Vescovo, monsignor Francesco Beschi, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Bergamo, durante il Consiglio comunale straordinario nella serata di lunedì 19 ottobre.

Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video
La sala consiliare gremita per la cittadinanza onoraria a monsignor Francesco Beschi
Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video
La stretta di mano con la sindaca Carnevali
Leggi anche

Il Vescovo ha ripercorso i suoi 17 anni di episcopato a Bergamo, sottolineando che «dal primo giorno del mio servizio mi sono sentito cittadino di Bergamo». Un legame nato il 15 marzo 2009 e approfondito in 17 anni di episcopato.

«Dal primo giorno del mio servizio mi sono sentito cittadino di Bergamo» ha dichiarato il Vescovo Beschi

«La nostra Città mi si è presentata con un volto umano» ha detto il Vescovo, per poi osservare che «non possiamo rassegnarci all’indifferenza e a divaricazioni sociali che deformano il volto della nostra comunità». Da qui l’invito a coltivare «un’unità pluriforme, capace di generare futuro» e a costruire condizioni di vita dignitose per tutti, a partire dai più fragili.

Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video
La foto di rito dopo il conferimento della cittadinanza onoraria
Il Vescovo Beschi cittadino onorario di Bergamo: «Ho amato questa città e continuerò ad amarvi» - Foto e video
La pergamena della cittadinanza onoraria

Il Vescovo ha ricordato la pandemia, le visite agli ospedali e al carcere, l’impegno della Caritas, del Patronato, delle parrocchie e delle realtà associative. Ha poi ribadito la necessità di tradurre la speranza in azioni concrete: «Non basta il sentimento: sono necessarie le determinazioni e le scelte».

Leggi anche

Nel suo intervento, la sindaca Elena Carnevali ha definito il suo mandato episcopale nella Diocesi di Bergamo «una stagione nuova per la Chiesa bergamasca. In questi diciassette anni ha saputo costruire un rapporto di fiducia, di stima e di affetto, che oggi trova un riconoscimento importante nella cittadinanza onoraria».

«Non possiamo rassegnarci all’indifferenza e a divaricazioni sociali che deformano il volto della nostra comunità» ha riflettuto monsignor Beschi

Quindi la cerimonia ufficiale, con la consegna a monsignor Beschi di una medaglia e una pergamena e la firma del libro d’onore del Comune di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tradizioni
Arte, cultura, intrattenimento
Gente, Persone
Sociale
Enti locali
Politica
Vescovo Beschi
Francesco Beschi
Elena Carnevali
Patronato
Caritas