Code al Centro prelievi, riattivata la pre-accettazione al «Papa Giovanni»

La situazione si trascina ormai da alcune settimane: per via dell’introduzione di un nuovo software, le procedure di accettazione al Centro prelievi del «Papa Giovanni» vanno a rilento. In ospedale e sul sito web dell’Asst cittadina sono stati pubblicati degli avvisi che annunciavano agli utenti «possibili disagi nei punti prelievo» (anche a San Giovanni Bianco e nelle Case di comunità, ma naturalmente i numeri più alti sono alla Trucca), ma in questi giorni – per chi si reca lì per un esame – la coda è frequente e i tempi d’attesa s’allungano.

«Impegno per limitare i disagi»

L’Asst in una nota «sottolinea il massimo impegno degli operatori al fine di limitare i disagi». L’introduzione del nuovo software – che supera la vecchia app SolariQ – «è dovuta alla necessità di adeguare l’attività di registrazione delle prestazioni del Centro prelievi dal punto di vista fiscale e normativo. Attualmente il numero di sportelli aperti è tra 9 e 10, su un massimo di 13 disponibili. Questo considerando la necessità di gestire turni di ferie e riposi del personale. Dalla scorsa settimana è stata riattivata la procedura di preaccettazione per alcune categorie di utenti e prestazioni» per «semplificare l’accesso per alcune tipologie di richieste: richieste di sola citologia urinaria, richieste con solo esami urine e/o urinocoltura, tamponi microbiologici delle gravide, richieste con esami da eseguire a seguito di solo prelievo ematico, pazienti con richiesta di curva da carico di glucosio o breath test all’urea. Queste prestazioni, se preaccettate, permetteranno di accedere direttamente alla sala prelievi il giorno di prenotazione, quindi senza attese».

La procedura consigliata

La procedura consigliata dall’Asst è questa: chi effettua una visita ambulatoriale al mattino in ospedale e riceve dal medico l’impegnativa per un esame da effettuare al Centro prelievi, può effettuare la preaccettazione direttamente dopo la visita tra le 11 e le 14,30, dopodiché il giorno dell’esame potrà presentarsi al Centro prelievi già con la preaccettazione (evitando quella parte amministrativa oggi rallentata). «Sono stati programmati alcuni sviluppi del software per ridurre i tempi di elaborazione e stampa di ricevute, fatture ed etichette e di conseguenza ampliare i posti prenotabili tramite app – aggiunge l’ospedale -. Confidando nella comprensione e collaborazione degli utenti, l’obiettivo è garantire un’esperienza più fluida e tempi di attesa ridotti».

Siss, ancora problemi