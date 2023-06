Codice della strada, «alcolock» e targhe ai monopattini

La novità forse più singolare ha anche un nome altrettanto particolare: alcolock . Una crasi tra alcol e lock: si tratta di un dispositivo che blocca – lock appunto – l’accensione dell’auto di chi si mette alla guida positivo all’alcol. Già in uso in diversi Paesi europei, è ora previsto tra le linee guida del nuovo Codice della strada contenute nel ddl sicurezza al vaglio del governo e che sarà presentato a breve alle Camere. Va detto fin da subito, però, che il dispositivo non dovrà essere installato su tutte le auto, ma soltanto su quelle di chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Quest’ultimo, per avviare il motore, dovrà sottoporsi all’alcoltest integrato all’auto e, qualora il tasso dovesse essere superiore a zero (senza nemmeno la tolleranza di 0,5 grammi per litro prevista attualmente), semplicemente l’auto non si metterà in moto. La guida in stato di ebbrezza è infatti tra le principali cause di incidenti, anche con esiti mortali, nel nostro Paese.