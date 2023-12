Colleghi e studenti per l’ultimo saluto ad Antonella Arcaini

«La morte di Santo Stefano, che ricorre oggi 26 dicembre, e la nascita di Gesù celebrata a Natale dicono tutto il mistero del dialogo tra vita e morte, che costituisce la dimensione profonda dentro tutti di noi e che emerge per cenni e provocazioni solo attraverso alcuni eventi, come la morta di Antonella, che ci costringe ad accorgerci di cosa è duraturo e perenne nella nostra vita». Queste le parole, durante la predica, di monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano che ha celebrato i funerali di Antonella Arcaini, martedì 26 dicembre pomeriggio al Cimitero di Bergamo. Presenti molti insegnanti, suoi colleghi, e tantissimi studenti: la chiesa era gremita, con numerose persone rimaste anche sul sagrato.

I funerali della professoressa Arcaini

(Foto di Bedolis)

Antonella Arcaini è venuta a mancare nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. A darne notizia la Comunità dell’Opera Sant’Alessandro alle famiglie degli studenti, lasciando molti nel dolore. La professoressa, 56 anni, abitava in via Pitentino, a Bergamo, e lascia il marito Giuseppe Bergamaschi. I«Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, fin da subito si era appassionata all’insegnamento e alle nuove generazioni – sottolinea la preside del Collegio vescovile, Anna Gabbiadini –. La contraddistinguevano la passione che sapeva trasmettere ai ragazzi, molti dei quali hanno intrapreso i percorsi dell’arte e dell’architettura grazie a lei. Li accendeva all’arte convinta che la meraviglia e la bellezza avrebbero salvato il mondo: diceva sempre che non bisogna farsi trascinare dall’odio e dalle brutture, e che l’arte traduce il tormento dell’uomo in una speranza più alta e più grande».