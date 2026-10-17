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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Comune di Bergamo e polizia locale lanciano un podcast per imparare a difendersi dalle truffe

LA NOVITÀ. Già disponibile la prima puntata, altre sei da lunedì 19 ottobre. Con gli agenti incontri informativi nei quartieri.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Comune di Bergamo e polizia locale lanciano un podcast per imparare a difendersi dalle truffe
Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo

Bergamo

Il Comune di Bergamo, in collaborazione con la polizia locale, ha lanciato un podcast per aiutare i cittadini a difendersi dalle truffe. «Pronto, Polizia Locale? Storie e consigli per proteggersi dalle truffe ai danni degli anziani», questo il titolo dell’iniziativa, nell’ambito del piano «Occhio alla truffa».

Sette episodi per raccontare le principali tipologie di truffa e i metodi utilizzati dai malintenzionati: falsi ispettori o tecnici del gas, i raggiri in strada come le truffe dello specchietto o della monetina, frodi bancarie e online. Con particolare attenzione alle evoluzioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale.

Anche incontri con gli agenti

Il podcast sarà disponibile sui canali YouTube e Spotify del COmune di Bergamo. Il primo episodio è già disponibile in anteprima, mentre gli altri sei saranno pubblicati lunedì 19 ottobre. I contenuti saranno diffusi anche attraverso Reti e Spazi di quartiere, alla campagna informativa si affiancano gli incontri con gli agenti della polizia locale, dedicati a prevenzione e confronto coi cittadini.

«La sicurezza si costruisce anche attraverso la prevenzione, l’informazione e la vicinanza alle persone, soprattutto a quelle più fragili. È il principio della sicurezza integrata che guida il lavoro della nostra Amministrazione e che trova in questo progetto una nuova applicazione concreta», ha commentato Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza.

«Non abbiate timore di chiedere aiuto»

«Conoscere i meccanismi delle truffe è il primo passo per non cadere nella trappola. Abbiamo pensato a un podcast che, attraverso situazioni concrete e consigli pratici, aiuti i cittadini a riconoscere i segnali di pericolo, anche di fronte a modalità di raggiro sempre più sofisticate. Vogliamo soprattutto trasmettere un messaggio: di fronte a una situazione sospetta, non bisogna avere timore di chiedere aiuto e rivolgersi alle forze dell’ordine. Ricordo che la nostra Centrale è attiva e pronta ad intervenire al numero dedicato 035 399100», ha dichiarato la comandante della polizia locale Monica Porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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