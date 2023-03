Comune, oltre un milione di contributi per il pagamento delle rette nelle Rsa

È una voce di spesa delicata, perché incrocia una doppia fragilità: quella anagrafica, ma anche quella sociale. Nel 2022 il Comune di Bergamo ha speso un milione e 171mila euro per contribuire al pagamento delle rette delle Rsa per gli anziani in situazione di difficoltà economica (127 le persone prese in carico) , in aumento rispetto al milione e 41mila euro del 2021 (quando gli anziani aiutati erano stati 120) e al milione e 94mila euro del 2020 (con più anziani, 158). «Sono contributi importanti – sottolinea Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali – per far fronte a situazioni di fragilità, valutate dai nostri uffici». Sul tema, infatti, esiste uno specifico regolamento comunale per la compartecipazione alle rette (l’utente contribuisce con la propria pensione, e il Comune eroga il grosso della differenza), basato sulla valutazione socioeconomica della situazione dell’anziano (attraverso l’Isee, ma non solo).