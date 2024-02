Con l’app anti spreco «salvati» 34.800 pasti

La riduzione dello spreco alimentare passa anche attraverso una app e una rete tra negozianti. Dal 2019, l’app «Too Good To Go» – servizio che mette in comunicazione utenti e ristoranti o negozi per la vendita a prezzo agevolato di eccedenze alimentari – ha permesso di salvare 133.700 pasti, di cui solo 34.800 da inizio 2023 (consentendo anche un risparmio di 87.000 kg di CO). È il bilancio fornito dalla app, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare; sono 60, in città, i partner affiliati al servizio.