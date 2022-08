Con l’auto sfonda la barriera e finisce sull’asse interurbano, paura per due bimbe

Doveva spostare l’auto solo di qualche metro ma ha premuto troppo l’acceleratore e la sua vettura ha sfondato le barriere fonoassorbenti che dividono la via della sua abitazione dalla Strada statale 671, l’asse interurbano : la vettura, un’Audi A3 grigio scuro, ha finito la sua corsa contro il guardrail che divide le due carreggiate, fortunatamente in un momento in cui non stavano passando altre automobili.