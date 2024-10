Con il sole il Sentierone fa il pieno: in tanti tra le bancarelle dei «Mercatanti» - Foto e video

Oltre alla Lombardia, potrete passeggiare tra gli espositori di 12 regioni italiane: Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. «Mercatanti in Fiera» non è un evento di solo cibo: da molto tempo è anche un’occasione per conoscere e apprezzare l’artigianato tradizionale dei vari Paesi del mondo. Tessuti e ceramiche, dall’Inghilterra come dalla Lituania, ma anche tante produzioni handmade che sanno trasformarsi in regali perfetti o in occasioni per arricchire le proprie case di pezzi particolari e oggetti iconici.