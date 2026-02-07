Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontati

LA NOVITA’. Servizio di trasporto per le tratte più richieste o su misura.«Rafforziamo l’accoglienza turistica».

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Servizio di trasporto Ncc
Servizio di trasporto Ncc

VisitBergamo scende in strada per agevolare gli spostamenti di visitatori e turisti. L’ente ufficiale del turismo bergamasco rafforza i servizi di mobilità e accoglienza con un servizio di transfer Ncc, prenotabile direttamente negli infopoint (presenti in Città Alta, Bassa e aeroporto), ma anche via mail (scrivendo all’indirizzo [email protected]) o telefono (tramite whatsapp al numero 3331850393), rivolto a singoli viaggiatori, famiglie e gruppi, con tariffe convenzionate e trasparenti verso determinati punti di interesse.

Le tariffe

Per le tratte dallo scalo orobico al centro del capoluogo si parte per esempio da 55 euro durante il giorno per arrivare a 88 euro di notte. Utilizzando un mezzo che trasporta da 1 a 3 passeggeri, gli importi salgono rispettivamente a 71,5 e 104,5 euro se la destinazione è invece Città Alta. I transfer sono prenotabili con un preavviso di almeno 12 ore per tante destinazioni predefinite (aeroporti ma anche città d’arte come Milano, Como e Venezia) e per itinerari su misura richiesti dal cliente. La partnership tra VisitBergamo e gli operatori Ncc (una decina i partner iniziali per un totale di 30 mezzi) nasce da un percorso condiviso con Confesercenti che ha coordinato l’avvio di un primo nucleo composto da una decina di imprese sul territorio.

«Vogliamo rafforzare l’accoglienza turistica attraverso servizi concreti, coordinati e di qualità, capaci di rispondere alle esigenze reali dei visitatori – dichiara Christophe Sanchez, ad di VisitBergamo –. La mobilità è un elemento centrale dell’esperienza turistica e poter contare su una rete di Ncc affidabile, con tariffe condivise e prenotabili direttamente dai nostri infopoint, significa rendere il territorio più accessibile, competitivo e accogliente, visitabile in modo autonomo, sicuro e senza barriere». Luca Marchesi, responsabile di Federnoleggi Confesercenti Bergamo, fa presente che «Bergamo è ormai una destinazione internazionale e richiede un lavoro di squadra solido e continuativo lungo l’intera filiera del turismo. Il nostro gruppo di Ncc ha aderito con convinzione a questo progetto, che auspichiamo possa crescere nel 2026, anche con la vetrina delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Mettiamo a disposizione dei visitatori la nostra professionalità e, come segno di fiducia nell’iniziativa, applicheremo per quest’anno uno sconto del 10% sulle tariffe esposte».

