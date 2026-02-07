Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontati

VisitBergamo scende in strada per agevolare gli spostamenti di visitatori e turisti. L’ente ufficiale del turismo bergamasco rafforza i servizi di mobilità e accoglienza con un servizio di transfer Ncc, prenotabile direttamente negli infopoint (presenti in Città Alta, Bassa e aeroporto), ma anche via mail (scrivendo all’indirizzo [email protected]) o telefono (tramite whatsapp al numero 3331850393), rivolto a singoli viaggiatori, famiglie e gruppi, con tariffe convenzionate e trasparenti verso determinati punti di interesse.

Le tariffe

Per le tratte dallo scalo orobico al centro del capoluogo si parte per esempio da 55 euro durante il giorno per arrivare a 88 euro di notte. Utilizzando un mezzo che trasporta da 1 a 3 passeggeri, gli importi salgono rispettivamente a 71,5 e 104,5 euro se la destinazione è invece Città Alta. I transfer sono prenotabili con un preavviso di almeno 12 ore per tante destinazioni predefinite (aeroporti ma anche città d’arte come Milano, Como e Venezia) e per itinerari su misura richiesti dal cliente. La partnership tra VisitBergamo e gli operatori Ncc (una decina i partner iniziali per un totale di 30 mezzi) nasce da un percorso condiviso con Confesercenti che ha coordinato l’avvio di un primo nucleo composto da una decina di imprese sul territorio.