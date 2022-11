Conclusi i lavori in Borgo Santa Caterina, marciapiede più ampio e senso unico

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori lungo via Borgo Santa Caterina : l’aspetto del Borgo d’Oro è cambiato a seguito dell’’allargamento del marciapiede di sinistra della via. Nessuna modifica , invece, è stata effettuata sul lato destro della via. La strada ora è a senso unico verso via Corridoni e al posto della corsia per i bus che c’era nel senso opposto è stata creata una pista ciclabile, larga 1,5m e tracciata nei giorni scorsi .