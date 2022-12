«Congedo all’80%, bene ma non basta». Nel 2022 in Bergamasca 3 mila domande

Un mese di congedo parentale per la madre lavoratrice, indennizzato all’80% della retribuzione imponibile invece del 30%, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino. È una delle novità della Legge di bilancio in discussione in Parlamento, in un’ottica di ampliamento del congedo per i lavoratori pubblici e privati. Quindi non un mese in più accordato, ma un indennità più alta per un mese solo per le madri. Un tema sensibile anche nella Bergamasca, dove dal 1° gennaio 2022 a oggi si possono stimare già quasi 3mila domande di congedo parentale a vario titolo presentate attraverso i patronati.