Consegne a domicilio di cocaina con un’auto a noleggio: preso un 29enne

Un’operazione mirata della Squadra Mobile di Como ha portato all’arresto in flagranza di un 29enne di origini marocchine, cittadino italiano , residente in provincia di Bergamo. L’uomo, fermato nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio nella zona di Merone, è stato sorpreso con 40 dosi di cocaina nascoste nel posacenere della sua auto a noleggio, oltre a 330 euro in contanti , ritenuti il provento dell’attività illecita.

Consegne a domicilio

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla Polizia di Stato di Como. Da tempo, gli agenti avevano ricevuto segnalazioni su un’auto che effettuava consegne a domicilio di cocaina nell’area dell’erbese. Dopo aver monitorato i movimenti del veicolo e documentato diverse cessioni di droga, la Polizia ha deciso di intervenire e fermare il sospettato. Il 29enne è stato portato in Questura e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il Pubblico Ministero, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, in programma nella giornata di sabato 1 febbraio.