Consumi dimezzati per le luci stradali. «Ma con i rincari dell’energia la spesa resta uguale»

A guardare il bicchiere mezzo pieno, si può dire «menomale che almeno si son fatti i lavori di efficientamento». Ma il paradosso che la Provincia sta attraversando sul fronte delle bollette rende bene l’idea di quanto siano impazziti i prezzi per l’energia. Il capitolo è quello dell’illuminazione pubblica lungo la rete stradale di competenza, dove Via Tasso registra una netta diminuzione dei consumi, nel 2022, rispetto all’anno precedente: i kilowatt sono in sostanza dimezzati. Ciononostante, secondo le previsioni, a dicembre la bolletta sarà più o meno identica a quella dello scorso anno. Colpa, ovviamente, dell’aumento del costo dell’energia: «Siamo passati dai 56 euro al megawattora del dicembre 2020, ai 286 euro del 2021, fino ai 550 del 2022», riassume il presidente, Pasquale Gandolfi .