Contro la violenza di genere, nuovo presidio: «Dobbiamo essere parte attiva del bene»

Dal dicembre 2023, l’8 di tutti i mesi l’organizzazione si dà appuntamento alle 18 in largo Rezzara (vicino a piazza Pontida), per portare avanti la propria lotta e sensibilizzare cittadine e cittadini di passaggio.

«Nonostante la cronaca continui a offrirci messaggi preoccupanti – è l'appello fatto lunedì 8 dicembre a Bergamo dalla rete – le Istituzioni sembrano remare contro la creazione di una cultura del rispetto e della non violenza. Una pesante marcia indietro in questo senso è rappresentata dal blocco in Senato del disegno di legge che vuole introdurre i principio del consenso nel Codice penale, già approvato all'unanimità dalla Camera».

I cartelloni al presidio in largo Rezzara

(Foto di Beppe Bedolis) L’organizzazione ribadisce «il ruolo fondamentale dell’educazione per un vero cambiamento sociale e culturale, contro la cultura della violenza e della discriminazione», criticando anche aspramente «il divieto dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell’infanzia e primarie, oltre alla decisione di sottoporle al consenso informato delle famiglie per scuole medie e superiori».