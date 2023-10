Controlli anti spaccio tra stazione e Malpensata, sequestrati 144 grammi di marijuana e hashish

Controlli a tappeto nella giornata di mercoledì 25 ottobre tra stazione, via Bonomelli, Paglia e il piazzale della Malpensata. Circa 80 persone sono state sottoposte a controlli, quasi un etto e mezzo di marijuana e hashish sono stati sequestrati nell’ambito dei servizi messi in campo dal Comando di Polizia locale del Comune di Bergamo per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli nelle vie Bonomelli e Paglia, sono state effettuate ispezioni su un totale di 21 persone, sono stati sequestrati 70.1 grammi tra marijuana e hashish. Nel corso del controllo al piazzale della Malpensata, 25 persone sono state sottoposte a ispezione. Durante questa operazione, sono stati sequestrati un totale di 74.7 grammi di hashish. In un altro controllo effettuato in piazzale Marconi - Stazione Teb, sono state ispezionate 30 persone. Durante questa operazione, è stato rilevato un soggetto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: è stato segnalato alla Prefettura per le conseguenze amministrative del caso.