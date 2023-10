Controlli della polizia locale, tenta di fuggire in monopattino: preso con 9 dosi di cocaina

Alla vista della polizia locale di Bergamo, impegnata in uno dei controlli di routine del sabato sera, è salito sul suo monopattino elettrico e ha cercato di fuggire, ma è stato arrestato tra via Goethe e il parco Scattini. Gli agenti stavano effettuando un controllo in seguito a segnalazioni dei giorni precedenti da parte di un residente, che sollevava il problema di persone fino a tarda notte impegnate in attività da chiarire all’interno dell’area verde.

Al Comando via Coghetti è stato possibile interrogare la banca dati del Ministero dell’Interno: il 32 enne è risultato già gravato da un ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di lunedì è stato sottoposto a processo per direttissima: il 32enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Bergamo per scontare la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, gli sono stati imposti i divieti di dimora a Bergamo e in provincia..