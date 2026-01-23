Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026

Controlli in zona stazione, 54 persone identificate: trovato 20enne con un coltello

I CONTROLLI. Servizio straordinario della Questura nelle zone più frequentate: sequestrata un’arma, due sanzioni per droga e avviate procedure sull’immigrazione.

Nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio la Questura di Bergamo ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto del degrado urbano, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione sociale.

I controlli hanno interessato diverse aree della città: da Piazzale Marconi alle Pensiline, da Piazzale Alpini all’area Teb, passando per via Paglia, via Bonomelli e Piazzetta Don Andrea Spada, con verifiche estese anche ad alcune sale slot. All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, affiancata dall’unità cinofila.

Nel corso dell’attività sono state controllate 54 persone, sei delle quali con precedenti di polizia. L’attenzione degli operatori si è concentrata in particolare su tre giovani stranieri, già noti alle forze dell’ordine per numerosi episodi di rapina. Un cittadino tunisino, classe 2006, è stato trovato in possesso di un grosso coltello ed è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere: l’arma è stata sequestrata e al giovane è stata notificata la revoca della misura di accoglienza per richiedenti asilo. Per gli altri due soggetti, entrambi cittadini pakistani, l’Ufficio Immigrazione ha avviato il procedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Controlli mirati anche nell’area della stazione ferroviaria, dove il fiuto del cane antidroga ha portato all’elevazione di due sanzioni per possesso di sostanze cannabinoidi a uso personale. Il servizio rientra in un più ampio piano di controlli straordinari destinato a proseguire nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
Minoranze
Marco Berlanda
Giorgio Monfiore
Questura di Bergamo
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Locale