Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 11 Ottobre 2025

Controlli nei negozi, irregolarità in via Paglia a Bergamo: sequestrati 358 kg di cibo

IL CASO. Gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale in un negozio etnico di via Paglia e Bergamo: sequestrati e destinati alla distruzione 358 kg di alimenti di origine animale (carni e prodotti ittici).

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre , a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Bergamo, i veterinari e i tecnici del Dipartimento Veterinario dell’Ats di Bergamo sono intervenuti presso un market etnico di via Paglia, dove sono state accertate gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale.

Nel corso dell’ispezione, il personale del dipartimento ha rilevato carenze significative nella tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, è stata contestata l’esecuzione di lavorazioni e manipolazioni di alimenti di origine animale non autorizzate, svolte in locali non autorizzati e con attrezzature prive dei requisiti igienici minimi previsti dalla normativa vigente, è inoltre emersa l’assenza di talune procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp. Per le irregolarità accertate sono state impartite prescrizioni e irrogate sanzioni amministrative.

Al termine dell’intervento sono stati sequestrati e destinati alla distruzione 358 kg di alimenti di origine animale (carni e prodotti ittici), risultati non conformi per tracciabilità e modalità di conservazione e pertanto non idonei al consumo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Salute
Medicina
assistenza sanitaria
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Ats di Bergamo