Controlli nei negozi, irregolarità in via Paglia a Bergamo: sequestrati 358 kg di cibo

Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre , a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Bergamo, i veterinari e i tecnici del Dipartimento Veterinario dell’Ats di Bergamo sono intervenuti presso un market etnico di via Paglia, dove sono state accertate gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale.

Nel corso dell’ispezione, il personale del dipartimento ha rilevato carenze significative nella tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, è stata contestata l’esecuzione di lavorazioni e manipolazioni di alimenti di origine animale non autorizzate, svolte in locali non autorizzati e con attrezzature prive dei requisiti igienici minimi previsti dalla normativa vigente, è inoltre emersa l’assenza di talune procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp. Per le irregolarità accertate sono state impartite prescrizioni e irrogate sanzioni amministrative.