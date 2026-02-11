Cronaca / Bergamo Città
Controlli a Bergamo: 62 armi ritirate e 48 diffide per mancato certificato medico
L’OPERAZIONE. Non rispettato l’obbligo di certificato medico ogni 5 anni: 48 diffide da settembre.
Sono 48 i detentori di armi formalmente diffidati dalla Questura di Bergamo a presentare il certificato medico di idoneità psico-fisica previsto dal decreto legislativo 104/2018, che impone l’aggiornamento ogni cinque anni. I controlli, avviati dallo scorso settembre su tutto il territorio provinciale, puntano a verificare il rispetto degli obblighi di legge e la permanenza dei requisiti soggettivi per la detenzione di armi.
62 armi ritirate e distrutte, 4 ritiri cautelari
L’attività ispettiva ha portato al ritiro complessivo di 62 armi, cedute volontariamente dai proprietari e destinate alla rottamazione.
In quattro casi è scattato il ritiro cautelare delle armi nei confronti di soggetti non più in possesso dei requisiti necessari. Due persone sono state invece deferite all’Autorità giudiziaria per omessa custodia: non avevano indicato l’esatta ubicazione delle armi o le avevano disperse durante un trasloco.
Licenze porto di fucile: 27 revoche, 7 sospensioni e 45 domande respinte
Nel periodo compreso tra luglio e dicembre, la Questura ha adottato 27 provvedimenti di revoca e 7 sospensioni della licenza di porto di fucile per inadempienze nella custodia, abuso del titolo o sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi.
Nello stesso arco temporale sono state inoltre respinte 45 richieste di rilascio della licenza, a causa della mancanza dei requisiti psico-fisici o della presenza di precedenti penali.
I controlli, fanno sapere dalla Questura, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi mesi. L’obiettivo è garantire che la detenzione legale delle armi avvenga nel pieno rispetto delle norme, a tutela della sicurezza pubblica.
