Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Controlli a Bergamo: 62 armi ritirate e 48 diffide per mancato certificato medico

L’OPERAZIONE. Non rispettato l’obbligo di certificato medico ogni 5 anni: 48 diffide da settembre.

Alcune delle armi sequestrate dalla Polizia nell’ambito di una serie di controlli effettuati sul territorio per l’idoneità alla detenzione
Alcune delle armi sequestrate dalla Polizia nell’ambito di una serie di controlli effettuati sul territorio per l’idoneità alla detenzione

bergamo

Sono 48 i detentori di armi formalmente diffidati dalla Questura di Bergamo a presentare il certificato medico di idoneità psico-fisica previsto dal decreto legislativo 104/2018, che impone l’aggiornamento ogni cinque anni. I controlli, avviati dallo scorso settembre su tutto il territorio provinciale, puntano a verificare il rispetto degli obblighi di legge e la permanenza dei requisiti soggettivi per la detenzione di armi.

62 armi ritirate e distrutte, 4 ritiri cautelari

L’attività ispettiva ha portato al ritiro complessivo di 62 armi, cedute volontariamente dai proprietari e destinate alla rottamazione.

In quattro casi è scattato il ritiro cautelare delle armi nei confronti di soggetti non più in possesso dei requisiti necessari. Due persone sono state invece deferite all’Autorità giudiziaria per omessa custodia: non avevano indicato l’esatta ubicazione delle armi o le avevano disperse durante un trasloco.

Licenze porto di fucile: 27 revoche, 7 sospensioni e 45 domande respinte

Nel periodo compreso tra luglio e dicembre, la Questura ha adottato 27 provvedimenti di revoca e 7 sospensioni della licenza di porto di fucile per inadempienze nella custodia, abuso del titolo o sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi.

Nello stesso arco temporale sono state inoltre respinte 45 richieste di rilascio della licenza, a causa della mancanza dei requisiti psico-fisici o della presenza di precedenti penali.

I controlli, fanno sapere dalla Questura, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi mesi. L’obiettivo è garantire che la detenzione legale delle armi avvenga nel pieno rispetto delle norme, a tutela della sicurezza pubblica.

