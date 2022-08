«Corsarola, risarcimento per i disagi». Il Comune: «Informazioni tempestive»

Aria di tensione tra il Comune di Bergamo e alcuni residenti e commercianti di Città Alta, che hanno avanzato una richiesta danni per i disagi che sostengono di aver subìto durante i lavori di rifacimento dei sottoservizi in piazza Mascheroni e sulla prima parte della Corsarola. R uspe e operai hanno lasciato il cantiere lo scorso aprile, mentre solo a luglio è stata protocollata a Palazzo Frizzoni la missiva a firma di un legale, che ha richiesto un incontro nell’interesse dei suoi assistiti, in modo da arrivare ad un accordo bonario. Davanti ad un più che probabile «niet» da parte dell’amministrazione comunale, capiremo come intendono procedere i cittadini coinvolti.