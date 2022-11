Covid, i dati settimanali: nella Bergamasca 2.587 nuovi positivi

Torna il bollettino epidemiologico del Covid, con cadenza settimanale, e consultando il «contatore» della Regione si evince che in Bergamasca si sono registrati 2.587 casi negli ultimi sette giorni (media di 369 positivi giornalieri) e 15 decessi. La curva dei positivi è quindi in leggero rialzo, visto che la settimana precedente (29 ottobre-4 novembre) si erano segnalati 1.901 casi (media giornaliera di 271 positivi), mentre tra il 22 e il 28 ottobre si erano contati 2.753 casi, media di 393 al giorno. Solo venerdì 11 novembre in Regione si sono contati 5.267 positivi (4.975 venerdì 4 novembre e 6.803 venerdì 28 ottobre). Sono 33.613 i positivi riscontrati in Lombardia tra il 3 e il 10 novembre, una media giornaliera di 4.801. Sempre secondo la Regione, sono 15 i decessi riconducibili al Covid nella Bergamasca tra il 5 e l’11 novembre, in calo rispetto ai 23 della settimana precedente e ai 24 morti registrati tra il 22 e il 28 ottobre. A ieri in Lombardia i decessi totali erano 43.381 rispetto ai 43.217 della settimana precedente, quindi 174 nell’ultima settimana (156 invece nel raffronto tra la settimana precedente e quella prima).