«Covid, molti test fai-da-te: ridurre l’isolamento per gli asintomatici»

Il presente e il futuro della pandemia. E dunque: le regole di oggi, i possibili cambiamenti dei prossimi mesi. Il dibattito intreccia regole e scienza. Su «Lancet Respiratory Medicine», una delle più autorevoli riviste scientifiche mondiali, è stato pubblicato uno studio dell’Imperial College di Londra dedicato alle tempistiche dei sintomi del Covid e alla capacità di individuazione della positività . In media, si legge nello studio, l’infezione dura 5 giorni: due pazienti su tre continuano però a essere contagiosi anche al 5° giorno, uno su quattro lo è ancora al 7° giorno. «I test rapidi – è la sintesi della ricerca dell’Imperial College – non sono affidabili nel diagnosticare l’inizio dell’infezione, ma la loro accuratezza migliora col passare del tempo, dunque è opportuno usarli a partire dal 6° giorno per capire quando si può uscire in modo sicuro dall’isolamento». I ricercatori inglesi hanno lavorato a queste valutazioni tra settembre 2020 e ottobre 2021, prima con la variante Alfa e poi con Delta: queste indicazioni potrebbero essere applicabili anche alle varianti Omicron attualmente in circolo, si legge, sebbene sembrino avere una minore carica virale e un periodo di contagiosità più breve .