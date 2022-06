Covid, nella Bergamasca i contagi hanno bruciato 100mila giorni di lavoro

Due anni e mezzo di pandemia hanno disegnato uno scenario senza precedenti. Il costo umano – il tributo di vite che Bergamo ha pagato più di ogni altra area del Paese – resta incalcolabile . C’è poi anche un costo sociale ed economico, meno aspro ma certo concreto, e che in qualche modo si può quantificare in alcune sue sfaccettature. Ne esce una cifra decisamente alta: in Bergamasca, i contagi da Covid contratti sui luoghi di lavoro si sono tradotti in oltre 100mila giornate lavorative perse. È una stima possibile incrociando alcuni dati che l’Inail diffonde mese dopo mese.