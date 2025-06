Da 15 anni maltrattava moglie e figli: 45enne allontanato dalla famiglia

Nel pomeriggio del 4 giugno 2025, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un cittadino indiano di 45 anni, accusato di aver maltrattato la moglie e i figli per oltre quindici anni. L’uomo non potrà avvicinarsi ai familiari, in virtù del provvedimento disposto dal gip del Tribunale di Bergamo.