Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

Dalla Trucca ai Colli: manutenzione di passerelle e muri

LAVORI. La Giunta comunale di Bergamo nei giorni scorsi ha approvato due importanti progetti esecutivi che riguardano la manutenzione e la riqualificazione di alcune infrastrutture della città.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il parco della Trucca: qui si rifarà la passerella, danneggiata e chiusa da tempo,
Il parco della Trucca: qui si rifarà la passerella, danneggiata e chiusa da tempo,

Bergamo

Gli interventi, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, interesseranno due passerelle ciclopedonali e alcuni tratti stradali collinari, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e miglioramento della durabilità delle strutture nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Attraversamenti ciclopedonali

Il primo progetto, del valore di 300.000 euro, riguarda due attraversamenti ciclopedonali molto frequentati. In primis la passerella nel Parco della Trucca, danneggiata e chiusa da tempo, verrà completamente sostituita con una nuova struttura moderna in acciaio Corten, un materiale resistente e adatto ad ambienti naturali. La nuova passerella sarà più sicura, accessibile e visivamente integrata nel verde del parco. Saranno installati anche paletti dissuasori per impedire l’accesso ai veicoli

In via Borgo Palazzo, l’intervento riguarderà la passerella che attraversa la linea della tranvia Teb. Qui, invece di rimuovere tutta la struttura, si procederà a un consolidamento rinforzandola con nuove componenti in metallo, mantenendo la parte lignea come parapetto. Verranno installati paletti dissuasori all’imbocco dell’attraversamento per impedire il transito di automezzi. I lavori si svolgeranno con attenzione per non interferire con il passaggio dei tram.

Muri di sostegno

Il secondo progetto ha un valore di 800.000 euro e riguarda due aree collinari delicate: in via Allegrezza, verrà sistemato un tratto di strada a forte pendenza con il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di una nuova barriera stradale in legno corten. L’intervento garantirà maggiore sicurezza per chi percorre la zona, anche in auto o bici.

In via Ramera, all’interno del Parco dei Colli, si interverrà per consolidare due tratti di strada soggetti a rischio di dissesto. Verranno realizzati nuovi muri di contenimento e barriere di protezione in pietra e legno, in linea con il paesaggio circostante. L’intervento è stato approvato anche dalla Soprintendenza, proprio per la sensibilità ambientale dell’area.

Entrambi i lavori inizieranno in primavera e dureranno poco più di tre mesi. «Con questi interventi miglioriamo in modo concreto la qualità delle nostre infrastrutture, mettendo al centro la sicurezza di chi si sposta a piedi, in bici o in auto. Abbiamo scelto soluzioni durevoli, rispettose dell’ambiente e che si integrano bene nel paesaggio» ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.

