Daniele Ricci di Bugan Coffee Lab è «campione italiano barista»

Bugan Coffee Lab , la torrefazione artigianale con sede a Bergamo, si riconferma tra i protagonisti nel mondo dello specialty coffee , conquistando prestigiosi riconoscimenti ai Campionati Italiani Barista e Coffee in Good Spirits tenutisi al Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, svoltosi a Rimini dal 20 al 24 gennaio.

Triplo successo per la torrefazione bergamasca

I riconoscimenti ottenuti quest’anno dal team guidato da Maurizio e Sonia Valli sono stati ottenuti da Daniele Ricci che ha conquistato il titolo d i Campione Italiano Barista , mentre Andrea Villa ha ottenuto il primo posto nella categoria Coffee in Good Spirits. Francesco Stabile, invece, ha raggiunto il terzo posto nella categoria Cezve/Ibrik.

«Questi risultati non sono solo un riconoscimento del lavoro del nostro team, ma anche un tributo alla passione che mettiamo ogni giorno nella selezione, nella tostatura e nella preparazione dei migliori caffè specialty» – ha detto Maurizio Valli , fondatore di Bugan Coffee Lab.

I successi delle edizioni passate

Il Team Bugan vanta una lunga tradizione di premi e riconoscimenti ottenuti sia in ambito nazionale, sia internazionale. Tra i risultati più prestigiosi:

Daniele Ricci: 2° classificato al World Barista Championship (2023), 1° classificato Italian Barista Championship (2023, 2020).

Andrea Villa: 1° classificato Italian Coffee in Good Spirits (2024, 2020), 3° classificato World Coffee in Good Spirits (2024), 2° classificato Italian Coffee in Good Spirits (2023).

Roberto Breno: 1° classificato Roasting (2023), 3° classificato Roasting (2024).

Elisa Urdich: 1° classificato Italian Brewers Cup (2020).