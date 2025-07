Danni del maltempo: a Bergamo ancora 9 parchi pubblici chiusi - Foto

Le squadre di Protezione Civile, del Servizio del Verde e di Aprica sono impegnate su più fronti a seguito del nubifragio che ha colpito la città tra il 7 e l’8 luglio: la viabilità, innanzitutto e per la messa in sicurezza di aree verdi.

Per quanto riguarda le piste ciclabili: mercoledì sono state ripristinate le tratte di via Castello Presati e via Ronchetti. Messa in sicurezza l’area verde della scuola Pascoli a Redona, mentre i parchi che sono stati riaperti il parco Lolmo in via Carnovali, il parco Galgario e il parco Aldo Moro. Si sta operando per la messa in sicurezza del parco Locatelli, del Pace, del Brigata Alpina a Campagnola e del Pollack a Boccaleone.

Ora la maggior parte dei parchi cittadini è di nuovo fruibile in condizioni di sicurezza. In totale, tra martedì e mercoledì sono stati completati gli interventi in 34 aree verdi. Eventuali criticità residue, come rami a terra, sono state isolate e non compromettono l’accessibilità.

Parchi temporaneamente chiusi

Restano c hiusi per interventi in corso i parchi:

- Parco Suardi

- Parco Anna Frank in via Amadeo a Bergamo

- Parco Pollack di via Gasparini

- Giardino di via Pizzo Redorta

- Parco della Crotta in Città Alta

- Parco Goisis a Monterosso

- Giardino Santa Comensoli a Redona

- Parco Leopardi in via Leopardi

- Parco degli Scout in via Solari

Giovedì proseguiranno i controlli tecnici, che potrebbero comportare nuove riaperture o chiusure temporanee, sempre nel rispetto della sicurezza.

Un albero divelto alla montagnetta di Città Alta al Baluardo di San Lorenzo

(Foto di Bedolis)

Attività di Aprica

Aprica è operativa con squadre e mezzi dedicati, l’8 luglio con 19 operatori e 11 mezzi (spazzatrici, soffiatori e lavastrade) per la rimozione di ramaglie, tronchi e rifiuti dalle strade.

Il 9 luglio impegnati 11 operatori e 6 mezzi per lo spazzamento meccanizzato più 7 operatori per lo spazzamento manuale e il recupero materiali.

Al lavoro sulle case popolari di via Uccelli

A seguito dei danni subiti dal tetto della palazzina di alloggi popolari di via Uccelli al civico 20/24, già martedì è stato effettuato un intervento provvisorio per coprire l’area danneggiata e avviare i lavori di ripristino. Mercoledì una ditta specializzata ha cominciato la posa dell’assito in legno e il telo di copertura temporaneo. I materiali per il rifacimento definitivo del tetto sono stati ordinati e saranno disponibili da metà della prossima settimana.

È stato inoltre aperto un sinistro assicurativo per i danni all’edificio e agli appartamenti. Il Comune sta valutando i tempi per il rientro delle famiglie, sulla base di sopralluoghi tecnici.

Un albero caduto in via Carpinoni a Bergamo

(Foto di Besolis) Lavori al parco Cittadini di Loreto

(Foto di Bedolis)

Situazione degli sfollati

2 persone ospitate da amici o parenti

2 presso l’Opera Bonomelli

1 signora accolta in un appartamento del Pronto Intervento Nap

Contatti e segnalazioni

Resta attivo il numero 035.399124 del Servizio Verde per segnalazioni telefoniche. È inoltre possibile segnalare online tramite l’applicativo SegnalaBergamo, senza necessità di autenticazione.