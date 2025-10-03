Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025

Dario Crippa, in carcere nel deserto del Negev. «Gli attivisti stanno bene, il morale è alto»

GLI ATTIVISTI. Anche un bergamasco tra gli attivisti della Flotilla arrestati dall’esercito israeliano. Liberati i 4 parlamentari italiani presenti sulle navi.

Dario Crippa sulla nave «Otaria» fermata dall’esercito israeliano
Dario Crippa sulla nave «Otaria» fermata dall’esercito israeliano

Sono ore di attesa per le famiglie e i sostenitori della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale diretta verso Gaza fermata dalle autorità israeliane. A bordo c’era anche Dario Crippa, figlio di Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo. «Condivido con voi le notizie che abbiamo», ha scritto Marchesi in una nota diffusa nelle scorse ore. Secondo quanto riferito, gli avvocati di Adalah hanno seguito gli interrogatori per quasi 24 ore e ora stanno raggiungendo il carcere di Kesdiot, nel deserto del Negev, dove sono stati trasferiti tutti i partecipanti. La prigione si trova a circa 30 chilometri dal confine con l’Egitto.

Leggi anche

Alle famiglie è stato comunicato che gli attivisti stanno bene e che il loro morale resta alto, nonostante la detenzione e l’incertezza sul destino delle imbarcazioni e degli aiuti umanitari che trasportavano. Parallelamente, si è sbloccata la posizione dei quattro parlamentari italiani presenti sulla nave. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che a loro è stata riconosciuta l’immunità parlamentare e che sono già ripartiti dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, accompagnati da un diplomatico dell’ambasciata italiana. «Ho parlato con loro mentre erano all’aeroporto e stanno bene. Ho avvisato anche i leader dei loro partiti e la presidente del Consiglio», ha dichiarato Tajani a margine di un evento a Roma.

Secondo il team legale italiano, ieri è stato possibile un colloquio diretto con alcuni degli attivisti fermati. In queste ore l’ambasciatore italiano in Israele dovrebbe incontrarli nuovamente nel carcere del Negev.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Diritti umani
Dario Crippa
Marzia Marchesi
Antonio Tajani
Global Sumud Flotilla