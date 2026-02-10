Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Daspo, ammonimenti e «fogli di via». Record a gennaio: 104 provvedimenti

SICUREZZA. L’attività della questura nella prevenzione dei reati e nel contrasto alle recidive. «Misure molto efficaci». Tra i destinatari anche una donna che non pagava mai al ristorante.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore



Una volante della polizia alle Autolinee durante una serie di controlli
Una volante della polizia alle Autolinee durante una serie di controlli

Tra i sette destinatari dei cosiddetti «Daspo Willy» – dal nome di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso nel settembre del 2020 vicino Roma durante un pestaggio mentre difendeva un amico – emessi dal questore Vincenzo Nicolì nel mese di gennaio c’è anche una donna che era solita pranzare in bar e ristoranti per poi allontanarsi senza pagare il conto. Ora non potrà più non solo entrare, ma nemmeno avvicinarsi a pubblici esercizi della Bergamasca, pena la reclusione da uno a tre anni e una multa da diecimila a ventiquattro mila euro.

Daspo: numeri da record

Anche la donna in questione è stata infatti oggetto di un mirato provvedimento di natura amministrativa e di tipo preventivo: nel solo mese di gennaio la polizia di Stato ne ha emessi ben 104. Un dato record: i provvedimenti – fogli di via obbligatori, daspo urbani e «Willy» e ammonimenti – sono scattati nei confronti di persone «ritenute pericolose per la sicurezza pubblica» per episodi di delinquenza di vario genere. Provvedimenti che sono scattati a seguito di segnalazioni giunte all’attenzione del questore dall’attività quotidiana del personale della polizia di Stato – le Volanti, la Mobile, il commissariato di Treviglio – ma anche delle altre forze dell’ordine che operano in città e provincia. Per evitare il ripetersi di alcuni comportamenti, spesso sfociati in reati contro la persona o il patrimonio, accanto ai controlli delle forze dell’ordine in particolare nelle aree più sensibili del territorio, la polizia ha provveduto ad applicare queste misure di prevenzione previste dalla legge.

Nel dettaglio, a gennaio sono stati emessi 34 «fogli di via obbligatori» nei confronti di persone risultate prive di un legame con il territorio dove sono state sorprese a delinquere: in sostanza, è stato formalmente ordinato loro di allontanarsi e di non farvi ritorno per periodi compresi tra sei mesi e quattro anni. In caso di violazione, la sanzione prevista dalla legge è la reclusione per un periodo tra i 6 e i 18 mesi e una multa fino a diecimila euro.

Sono stati 17 i «Dacur»

Sono stati inoltre adottati 17 provvedimenti di «Dacur», acronimo di «Divieto di accesso alle aree urbane», di cui 7 nella forma del «divieto di accesso o stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento» di una determinata località (appunto il già citato «Daspo Willy»). I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di persone che hanno creato disordini o commesso specifiche tipologie di reato nei pressi di locali pubblici. Come appunto la donna che era solita consumare senza pagare. Nell’ambito, invece, del contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori, sono stati emessi complessivamente 11 provvedimenti di «Ammonimento del questore».

Si tratta di un avvertimento formale rivolto all’autore delle condotte e finalizzato a interrompere comportamenti molesti, intrusivi, minacciosi o violenti. Una sorta di «cartellino giallo» o «ultimatum», accompagnato dall’invito a partecipare a un ciclo di colloqui con un’équipe specializzata di educatori, psicologi, medici e avvocati e volto a favorire la consapevolezza della gravità del proprio comportamento e la relativa assunzione di responsabilità. «La misura si sta rivelando efficace, con risultati positivi in termini di riduzione della recidiva», spiegano dalla questura.

