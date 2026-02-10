Daspo, ammonimenti e «fogli di via». Record a gennaio: 104 provvedimenti

Tra i sette destinatari dei cosiddetti «Daspo Willy» – dal nome di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso nel settembre del 2020 vicino Roma durante un pestaggio mentre difendeva un amico – emessi dal questore Vincenzo Nicolì nel mese di gennaio c’è anche una donna che era solita pranzare in bar e ristoranti per poi allontanarsi senza pagare il conto. Ora non potrà più non solo entrare, ma nemmeno avvicinarsi a pubblici esercizi della Bergamasca, pena la reclusione da uno a tre anni e una multa da diecimila a ventiquattro mila euro.

Daspo: numeri da record

Anche la donna in questione è stata infatti oggetto di un mirato provvedimento di natura amministrativa e di tipo preventivo: nel solo mese di gennaio la polizia di Stato ne ha emessi ben 104. Un dato record: i provvedimenti – fogli di via obbligatori, daspo urbani e «Willy» e ammonimenti – sono scattati nei confronti di persone «ritenute pericolose per la sicurezza pubblica» per episodi di delinquenza di vario genere. Provvedimenti che sono scattati a seguito di segnalazioni giunte all’attenzione del questore dall’attività quotidiana del personale della polizia di Stato – le Volanti, la Mobile, il commissariato di Treviglio – ma anche delle altre forze dell’ordine che operano in città e provincia. Per evitare il ripetersi di alcuni comportamenti, spesso sfociati in reati contro la persona o il patrimonio, accanto ai controlli delle forze dell’ordine in particolare nelle aree più sensibili del territorio, la polizia ha provveduto ad applicare queste misure di prevenzione previste dalla legge.

Nel dettaglio, a gennaio sono stati emessi 34 «fogli di via obbligatori» nei confronti di persone risultate prive di un legame con il territorio dove sono state sorprese a delinquere: in sostanza, è stato formalmente ordinato loro di allontanarsi e di non farvi ritorno per periodi compresi tra sei mesi e quattro anni. In caso di violazione, la sanzione prevista dalla legge è la reclusione per un periodo tra i 6 e i 18 mesi e una multa fino a diecimila euro.

Sono stati 17 i «Dacur»

Sono stati inoltre adottati 17 provvedimenti di «Dacur», acronimo di «Divieto di accesso alle aree urbane», di cui 7 nella forma del «divieto di accesso o stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento» di una determinata località (appunto il già citato «Daspo Willy»). I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di persone che hanno creato disordini o commesso specifiche tipologie di reato nei pressi di locali pubblici. Come appunto la donna che era solita consumare senza pagare. Nell’ambito, invece, del contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori, sono stati emessi complessivamente 11 provvedimenti di «Ammonimento del questore».