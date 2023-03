Delitto di Fara, l’imputato in aula: «Non me lo perdonerò mai»

«Non me lo perdonerò mai, non vivo più». Carlo Fumagalli venerdì 10 marzo ha parlato per una ventina di minuti davanti alla Corte d’assise di Bergamo, nel processo che lo vede imputato per aver ucciso la sua compagna Romina Vento, il 19 aprile 2022: in auto, si lanciò nel fiume Adda mentre lei era seduta accanto a lui e la affogò.