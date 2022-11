Delitto di via Novelli: arriva la condanna a 21 anni per Patelli

È stato condannato a 21 anni per omicidio volontario aggravato Alessandro Patelli, il giardiniere di 20 anni accusato di aver ucciso a coltellate il tunisino di Terno d’Isola Marwen Tayari, 34 anni, sotto gli occhi della compagna e delle figlie di 12 e 2 anni, l’8 agosto 2021 , al culmine di una lite scoppiata sotto l’abitazione dell’imputato in via Novelli 4. La Corte d’assise presieduta da Giovanni Petillo (a latere Alice Ruggeri) ha emesso il verdetto dopo poco più di un paio d’ore di camera di consiglio. Patelli dovrà anche risarcire la famiglia della vittima con una somma complessiva di 300 mila euro.