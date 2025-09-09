Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 09 Settembre 2025

Delitto di Sara Centelleghe, il 20enne rinviato a giudizio

L’OMICIDIO DI COSTA VOLPINO. È stato rinviato a giudizio Jashandeep Badhan, accusato di omicidio aggravato e rapina per la morte di Sara Centelleghe avvenuta il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. Il processo, davanti alla Corte d’assise di Bergamo, inizierà il 28 ottobre.

Forze dell’ordine nel condominio di Sara Centelleghe la sera del delitto
Forze dell’ordine nel condominio di Sara Centelleghe la sera del delitto

Bergamo

Martedì mattina 9 settembre il 20enne era presente in tribunale per l’udienza preliminare. In aula, anche i genitori di Sara Centelleghe che, mentre dormiva a casa sua con un’amica, fu colpita con 67 forbiciate.

«Ero strafatto, quella sera avevo assunto cocaina, eroina e cortisone e cercavo hashish per calmarmi», aveva detto al pm mesi fa l’elettricista indiano reo confesso, detenuto a Pavia, che s’è fatto interrogare dopo la chiusura delle indagini.

Respinta la richiesta di perizia psichiatrica

La richiesta di perizia psichiatrica, avanzata dall’accusa in udienza preliminare, è stata respinta: potrebbe essere ripresentata in sede di dibattimento.

Il delitto nella casa di Sara

Sara Centelleghe
Sara Centelleghe

La sera del 25 ottobre scorso Sara era nella sua casa di via Nazionale insieme a un’amica di 17 anni, che l’elettricista ora 20enne avrebbe indotto a uscire dall’appartamento per poi salire a cercare droga. Le aveva dato appuntamento via messaggio, lei gli avrebbe dovuto dare marijuana in cambio di cocaina. La ragazza era scesa con l’ascensore dopo aver lasciato momentaneamente sola Sara, che s’era addormentata in camera da letto, ma all’incontro sotto la palazzina Badhan non si era presentato ed era salito direttamente nell’appartamento della 18enne. Quando si era messo a frugare in casa in cerca della droga, Sara era stata svegliata dai rumori, si era messa a urlare spaventata e il giovane l’aveva tramortita con dei pugni e poi le aveva sferrato almeno 67 fendenti con una forbice, infine l’aveva strozzata. .

Badhan nell’interrogatorio con il gip Alessia Solombrino aveva dichiarato di fare uso costante di cannabinoidi e cocaina, tanto che «se non fumo, rimango molto agitato ed esplodo». Dopo l’arresto era stato in osservazione 30 giorni in Psichiatria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Costa Volpino
Pavia
Forze Ordine
Indagine
Giustizia, Criminalità
Criminalità
droga
giustizia
Jashandeep Badhan
Sara Centelleghe
Alessia Solombrino
Corte d'Assise