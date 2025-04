Delitto di via Tiraboschi, chiesto il giudizio immediato

Un omicidio avvenuto nel primo pomeriggio del 3 gennaio in via Tiraboschi in città, nella galleria del passaggio Cividini. L’accusa per Djiram è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il motivo dell’aggressione a Tunkara, che lavorava come addetto alla sicurezza del Carrefour di via Tiraboshi, sarebbe da ricercare in «una morbosa e accecante gelosia», che il togolese nutriva per la sua ex compagna, che lo aveva lasciato da poco tempo. Il togolese si era convinto, anche se questo pensiero non aveva nessun fondamento (e gli stessi accertamenti hanno escluso tale ipotesi), che Tunkara avesse iniziato una relazione con la sua ex. Il 3 gennaio Djiram era quindi arrivato nella zona dove la vittima lavorava e, dopo averlo visto arrivare in bicicletta, l’aveva bloccato e spintonato contro una vetrina.