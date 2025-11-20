Di corsa contro la violenza sulle donne: sui pettorali i nomi delle vittime

La scorsa edizione della manifestazione

Tra gli iscritti spicca la presenza di 63 cadetti della Guardia di Finanza, che hanno aderito con entusiasmo, e del comico Omar Fantini, che ha scelto di sostenere la causa con la sua partecipazione. Margaret Longo, presidente dei Podisti Insonni, sottolinea il valore profondo dell’iniziativa: «Con la nostra associazione e con questo evento sosteniamo il fatto che lo sport non ha solo un beneficio a livello di salute, ma anche sociale. Possiamo far stare bene anche gli altri. Il senso di mettere un pettorale con il nome di una donna vittima di femminicidio è un modo per portarla sul cuore, portare sul petto la sua storia, la sua voce, il suo nome, per far sì che non venga mai dimenticata. È la terza edizione della corsa e per quest’anno abbiamo già 200 iscritti, ma la prospettiva è quella sempre più di aumentare».