Dipendenze in crescita, in Bergamasca dilaga il crack

Il mondo delle dipendenze – e in particolare delle tossicodipendenze – vive una fase di espansione, di pari passo all’emergere di nuove fragilità, ma il nodo principale resta la capacità d’intercettare chi sfugge dalla presa in carico. È una geografia varia, spesso più associata alla droga nei centri urbani. Il SerD Bergamo, il Servizio Dipendenze che fa capo all’Asst Papa Giovanni (competente su città e hinterland, ma anche per il territorio della Valle Brembana), ha registrato un balzo sensibile lo scorso anno: nel 2023 sono stati 2.874 gli utenti presi in carico, in crescita dell’11,4% rispetto al 2022, tornando così a superare (dell’1,4%) i livelli pre Covid. «I dati del medio periodo mostrano una tendenza alla lieve crescita – premette Marco Riglietta, direttore della Struttura complessa Dipendenze dell’Asst Papa Giovanni –. Nel 2020 c’era stato un abbattimento dei numeri, a cui è seguita una progressiva crescita, fino a superare i valori precedenti al Covid».

Oppiacei e catinoni

«Il profilo più problematico è dato dalla cocaina e dall’alcol, queste sono le caratteristiche della maggior parte dei nuovi pazienti – approfondisce Riglietta –. Tra gli utenti di lungo periodo si segnalano ancora gli oppiacei (eroina in particolare, ndr), che rappresentano il 40% delle persone in carico. Tra i nuovi iniziano a vedersi anche le prime dipendenze da oppiodi prescritti». Cioè quei farmaci utilizzati soprattutto per la terapia dolore, in cui un errore nel dosaggio più portare a conseguenze pericolose. Nel mondo carsico della droga s’affacciano così nuove e vecchie sostanze. «Osserviamo l’arrivo di utenti con dipendenza da Nps (acronimo inglese per le nuove sostanze psicoattive, ndr): sono persone sotto i 30-35 anni, che assumono soprattutto catinoni sintetici – prosegue Riglietta –. Pur essendo una quota piccola sul totale, sono casi più complicati dal punto di vista del trattamento, perché sono sostanze più pericolose». A segnalare una crescita preoccupante è il crack, sostanza che deriva dalla cocaina e che viene principalmente fumata: «Il problema è che non ci sono farmaci per contrastare questa dipendenza, quindi sono solo due le possibilità per fermarla – continua Riglietta –: ciò accade principalmente quando queste persone commettono un reato o hanno un episodio psichiatrico con accesso in pronto soccorso, situazioni che portano poi ad avviare una presa in carico. Altrimenti, queste situazioni diventano incontenibili».

«Si fa fatica a intercettare il sommerso – rileva Nicola Rizzardi, responsabile del SerD di Lovere –, soprattutto per la fascia più giovane. La presa di coscienza del problema è difficile: si riesce ad agganciare l’utente solo dopo un evento estremo»

Carenze di operatori