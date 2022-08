Disagio psichico, richieste su del 30%. Ma il «bonus psicologo» divide gli esperti

Se ne parla da mesi, ma ci vorrà ancora tempo prima di poter usufruire del «bonus psicologo», la misura prevista dal governo per dare un sostegno a coloro che, in seguito alla pandemia e alla crisi socio-economica, soffrono di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. È possibile richiederlo fino al 24 ottobre sul sito dell’Inps; il sussidio darà la possibilità (a seconda del reddito) di usufruire da 4 a 12 sedute di psicoterapia del valore di 50 euro, fino all’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 25 milioni di euro. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, saranno stilate delle graduatorie regionali tenendo conto del valore Isee, e solo successivamente sarà riconosciuto un codice che il cittadino potrà utilizzare (entro 180 giorni) negli studi dei professionisti che nel frattempo avranno dato la loro adesione all’iniziativa.