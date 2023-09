Dolce benefico e Pozzolis Family per sostenere La Casa di Leo

Domenica 24 settembre sul Sentierone andrà in scena «1000 “Battiti” di solidarietà per la Casa di Leo», una dolce iniziativa organizzata dal Capab, il Consorzio che raggruppa gli artigiani pasticcieri bergamaschi, e che vedrà la partecipazione di Alice e Gianmarco, della famiglia comica «The Pozzolis Family». Verranno sfornati più di mille «Battiti» (un lievitato nato per Bergamo Brescia Capitale della Cultura unendo i dolci tipici dei due territori: la torta Donizetti e il Bossolà) per un totale di 500 chili, grazie a uno sforzo collettivo che ha visto l’impiego di 100 chili di burro e altrettanti di farina, centinaia di uova e l’ingrediente segreto: tanto amore verso il prossimo.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune, punta a raccogliere fondi per il progetto «Leo Diventa Grande», l’ampliamento de La Casa di Leo, una residenza per le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII per sottoporsi alle cure necessarie . Domenica dalle 10 alle 19 tutti possono contribuire acquistando il dolce Battito, a fette o intero. Alle 16 è inoltre previsto l’arrivo dei testimonial Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, special guest della famiglia comica The Pozzolis Family, che con i figli Giosuè e Olivia ha catturato il cuore di milioni di persone con i divertenti video trasmessi sui social, nei quali affrontano con ironia e leggerezza la vita di famiglia. Alice e Gianmarco saranno presentati da Luca Viscardi di Rtl 102.5; hanno portato il loro talento anche sul palcoscenico con lo spettacolo «A-Live», pubblicato due libri di grande successo e partecipato al programma Lol 2. Attualmente sono invece impegnati nel musical Matilda. Cuore dell’iniziativa sarà la realizzazione di due torte monumentali, con un basamento di oltre 4 metri e un’altezza di oltre 2, che rappresenteranno le città della Cultura, decorate con i monumenti e le specificità dei due capoluoghi.

«Le due installazioni saranno collegate da un ponte simbolico su cui verranno disposti i Battiti – commenta Andrea Bonati, presidente del Capab –. I dolci saranno messi in vendita per tutta la giornata. Come consorzio siamo orgogliosi di contribuire a una nobile causa e invitiamo tutti in centro per assaggiare questa nostra creazione unica dal risvolto sociale». Susanna Berlendis e Michele Morghen, mamma e papà di Leo, sottolineano come «l’iniziativa benefica è nata grazie alla collaborazione con il Capab, che in questa occasione ha lavorato insieme ai colleghi di Brescia per realizzare un dolce veramente unico, dedicato alla Capitale. Stiamo lavorando da diversi mesi al progetto “Leo diventa grande” in modo da poter accogliere un maggior numero di famiglie: continuiamo a ricevere numerose richieste. Ringraziamo sin d’ora chi parteciperà».