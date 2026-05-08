Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza
L’APPUNTAMENTO. Sabato 9 maggio alle 10.30 in Città Alta, alla presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.
Bergamo
La tribuna e il palco sono stati montati, in piazza della Cittadella è davvero tutto pronto per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo.
A Bergamo il ministro Giorgetti
Protagonisti saranno gli Allievi Ufficiali del 125esimo Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. L’evento si svolgerà alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose.
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