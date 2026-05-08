Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza

La tribuna e il palco sono stati montati, in piazza della Cittadella è davvero tutto pronto per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo.

A Bergamo il ministro Giorgetti

Protagonisti saranno gli Allievi Ufficiali del 125esimo Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. L’evento si svolgerà alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e di numerose autorità civili, militari e religiose.