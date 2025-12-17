Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running

L’atmosfera del Natale scalda ChorusLife con uno degli appuntamenti più attesi delle feste: domenica 21 dicembre torna la Babbo Running, la corsa non competitiva in costume da Babbo Natale aperta a tutti, tra sport, musica e spirito di condivisione.

Organizzata da Sport Experience SSD ed Eventi WoW, con il Patrocinio del Comune di Bergamo, la Babbo Running è diventata negli anni un simbolo delle festività: un evento capace di far camminare, correre e sorridere insieme famiglie, amici e appassionati di ogni età. Babbo Running è anche un’occasione di solidarietà: un’iniziativa a scopo benefico a sostegno della Fondazione Veronesi e della Fondazione Artet.

Nuova location

La novità di questa 15ª edizione è la nuova location: per la prima volta partenza e arrivo saranno infatti a ChorusLife (via Carlo Serassi 26, Bergamo), che ospiterà anche il villaggio dell’evento e le attività di animazione. Il percorso è di 7 km e attraversa Città Bassa e Città Alta, per un’esperienza pensata per famiglie, gruppi di amici, sportivi e camminatori di ogni età.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà alle 8.30 con l’apertura del Babbo Running Village tra musica, animazione e attività a tema natalizio; alle 10 è previsto il warm up collettivo, seguito alle 10:15 dal riscaldamento con gli istruttori del Centro Sportivo Sportpiù. La partenza è fissata alle 10.30, mentre dalle 12 il rientro a ChorusLife diventerà una festa finale con dj set natalizio. Il Babbo Running Village sarà il cuore della giornata: uno spazio dove vivere l’atmosfera delle feste con musica, spettacoli e sorprese per grandi e piccoli, con Radio Viva FM come radio ufficiale dell’evento.

Iscrizioni: online o all’Infopoint ChorusLife

È possibile iscriversi online oppure in presenza presso l’Infopoint ChorusLife (via Carlo Serassi 26, Bergamo) entro venerdì 19 dicembre. Le quote d’iscrizione sono: fino a venerdì 19 dicembre adulti 13 euro e ragazzi fino a 11 anni (accompagnati da un adulto pagante) 7 euro; sabato 20 e domenica 21 dicembre adulti 15 euro e ragazzi fino a 11 anni (accompagnati da un adulto pagante) 10 euro. I bambini sotto 1 metro possono partecipare gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante (senza pacco gara con vestito). Chi si iscrive presso l’Infopoint ChorusLife e direttamente online aderirà alla donazione alla Fondazione Artet, impegnata nella ricerca scientifica e in progetti dedicati alla cura e all’assistenza dei pazienti più fragili.