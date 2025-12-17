Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025
Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running
LA MANIFESTAZIONE. Domenica 21 dicembre ChorusLife ospita per la prima volta la Babbo Running, la corsa non competitiva in costume da Babbo Natale che attraverserà Città Bassa e Città Alta. Un evento aperto a tutti tra sport, musica e animazione, con partenza e arrivo nella nuova location e un forte messaggio solidale a sostegno delle Fondazioni Veronesi e Arrtet.
Bergamo
L’atmosfera del Natale scalda ChorusLife con uno degli appuntamenti più attesi delle feste: domenica 21 dicembre torna la Babbo Running, la corsa non competitiva in costume da Babbo Natale aperta a tutti, tra sport, musica e spirito di condivisione.
Organizzata da Sport Experience SSD ed Eventi WoW, con il Patrocinio del Comune di Bergamo, la Babbo Running è diventata negli anni un simbolo delle festività: un evento capace di far camminare, correre e sorridere insieme famiglie, amici e appassionati di ogni età. Babbo Running è anche un’occasione di solidarietà: un’iniziativa a scopo benefico a sostegno della Fondazione Veronesi e della Fondazione Artet.
Nuova location
La novità di questa 15ª edizione è la nuova location: per la prima volta partenza e arrivo saranno infatti a ChorusLife (via Carlo Serassi 26, Bergamo), che ospiterà anche il villaggio dell’evento e le attività di animazione. Il percorso è di 7 km e attraversa Città Bassa e Città Alta, per un’esperienza pensata per famiglie, gruppi di amici, sportivi e camminatori di ogni età.
Il programma della giornata
La giornata si aprirà alle 8.30 con l’apertura del Babbo Running Village tra musica, animazione e attività a tema natalizio; alle 10 è previsto il warm up collettivo, seguito alle 10:15 dal riscaldamento con gli istruttori del Centro Sportivo Sportpiù. La partenza è fissata alle 10.30, mentre dalle 12 il rientro a ChorusLife diventerà una festa finale con dj set natalizio. Il Babbo Running Village sarà il cuore della giornata: uno spazio dove vivere l’atmosfera delle feste con musica, spettacoli e sorprese per grandi e piccoli, con Radio Viva FM come radio ufficiale dell’evento.
Iscrizioni: online o all’Infopoint ChorusLife
È possibile iscriversi online oppure in presenza presso l’Infopoint ChorusLife (via Carlo Serassi 26, Bergamo) entro venerdì 19 dicembre. Le quote d’iscrizione sono: fino a venerdì 19 dicembre adulti 13 euro e ragazzi fino a 11 anni (accompagnati da un adulto pagante) 7 euro; sabato 20 e domenica 21 dicembre adulti 15 euro e ragazzi fino a 11 anni (accompagnati da un adulto pagante) 10 euro. I bambini sotto 1 metro possono partecipare gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante (senza pacco gara con vestito). Chi si iscrive presso l’Infopoint ChorusLife e direttamente online aderirà alla donazione alla Fondazione Artet, impegnata nella ricerca scientifica e in progetti dedicati alla cura e all’assistenza dei pazienti più fragili.
La consegna del kit avverrà il giorno dell’evento, domenica 21 dicembre, dalle 8.30 alle 10 presso il Babbo Running Village allestito in Piazza delle Stelle. La partenza è fissata alle 10.30.
