Domenica in Città Alta ci sono le «scatole di sapone». Le variazioni della viabilità

Il Soap Box Rally nasce nel 1955 dall’idea di uno studente e da allora attira migliaia di spettatori sulle Mura per assistere alla gara.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Mascheroni per la punzonatura delle scatole di sapone. Alle 12, gara di originalità: la giuria visionerà tutte le auto e assegnerà il punteggio relativo all’originalità della macchina, che verrà poi sommato ai punteggi delle manche delle 14.30, una di velocità e una di ostacoli. Per garantire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede il giorno 12 maggio questi provvedimenti viabilistici da mezzanotte alle 20 e comunque sino al termine della manifestazione.