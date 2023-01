Dona il polmone al figlio di 5 anni: il papà ha lasciato la Rianimazione

Il papà ha lasciato la Rianimazione e ora è in reparto, con un buon decorso. Per il piccolo, invece, il cammino sarà più lungo, ma la sensazione è quella dell’ottimismo . Lo storico trapianto di un lobo polmonare da vivente – l’organo è stato donato da un padre al figlio di 5 anni – consegna ancora emozioni forti qui all’ospedale «Papa Giovanni XXIII», dove nella giornata di martedì è stato eseguito il primo intervento di questo tipo in Italia.