Dopo i fuochi di Capodanno, l’impennata: Pm10 doppio rispetto ai giorni precedenti

Come ogni anno, il 1° gennaio il Pm10 ha fatto il botto. Più che un gioco di parole, è la spiegazione ormai consolidata sulla lettura del bollettino sulla qualità dell’aria di quella data: a Bergamo come ovunque, il tripudio di fuochi d’artificio e di petardi ha lasciato uno strascico anche in questo aspetto. Basta passare in rassegna i valori registrati dalle diverse centraline dell’Arpa dislocate in Bergamasca, schizzati alle stelle dopo giornate di relativa calma. Il 1° gennaio la stazione di via Garibaldi in città ha segnalato una concentrazione media di Pm10 pari a 49 microgrammi per metro cubo d’aria, quella di via Meucci ha toccato i 61 microgrammi; fuori dal capoluogo, a Dalmine sono stati rilevati 58 microgrammi, a Filago 75, a Osio Sotto 53, a Treviglio 73, a Calusco 59, a Casirate d’Adda si è arrivati addirittura a quota 92 (quasi il doppio del limite consentito, fissato a 50 microgrammi).