Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Dopo il malore in quota Simone Moro torna dal Nepal: «Ora il cuore sta bene»

L’ALPINISTA. «Dopo molto tempo, trascorrerò il periodo natalizio al caldo e a casa, concedendomi qualche giorno di tranquillità», ha raccontato.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
Moro in una foto d’archivio
Moro in una foto d’archivio

«Ora sto bene, ancora tre o quattro settimane e si riprendono gli allenamenti». L’alpinista bergamasco Simone Moro guarda al futuro con grinta dopo l’attacco cardiaco accusato durante un’escursione al Mera Peak sull’Himalaya in Nepal. Ricoverato per alcuni giorni all’ospedale Hams della capitale Kathmandu, dove gli è stata ripulita l’aorta coronarica che era tappata, il re dell’alta quota - detentore del record di quattro vette di 8mila metri scalate durante la stagione invernale - rassicura tutti, mentre si appresta a tornare in Italia per ulteriori accertamenti.

«Fortuna e salute cardiaca»

«La solita combinazione di fortuna e salute cardiaca mi ha permesso di superare indenne anche questa avventura - racconta Moro -. Zero interventi al cuore ma solo sangue troppo denso e coagulato combinato a disidratazione che mi hanno occluso l’aorta coronarica sinistra. Sono riuscito a resistere 24 ore a 5mila metri prima che giungessi in ospedale con l’elicottero e prima che i medici “stappassero” la coronaria». Moro ne approfitta per ringraziare tutti per i numerosi messaggi di supporto e sostegno ricevuti in questi giorni, da Bergamo ma non solo: «Ora il cuore va che è un violino e mostra pochi segni di sofferenza - conclude il 58enne -. Tra poco sarò in Italia per un ulteriore controllo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quest’anno, dopo molto tempo, trascorrerò il periodo natalizio al caldo e a casa, concedendomi qualche giorno di tranquillità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Malattia
Sport
alpinismo
Ambiente
natura
Medicina
Simone Moro
EcoDiBergamo
Ospedale Papa Giovanni