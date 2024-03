Dopo il rasgamènt de la ègia con il patriarcato al rogo, oggi è la giornata dei carri - La diretta qui

La festa della sfilata in centro

Miss «Ègia piö bela-Miss Oriocenter 2024»

In seguito, l’attesa elezione della miss «Ègia piö bela-Miss Oriocenter 2024». La vincitrice è stata Daniela Belotti, del carro «Ti Tenko T’okio» di San Salvatore, frazione di Castelli Calepio, tra le sei ègie candidate, vestita con un lungo kimono lilla. Per la vittoria ottenuta, la Ègia aprirà oggi la sfilata con il Duca. Non solo, la sua vincita ha fatto guadagnare 10 punti in più al suo carro «Ti Tenko T’okio» nella graduatoria finale che oggi decreterà il carro vincitore della sfilata e del premio più alto messo in palio. «Dedico questo premio a tutte le donne che si sentono meravigliosamente belle a tutte le età. E al coraggio di sentirsi sempre così», ha commentato Daniela. Gran finale con il famoso falò del «Rasgament della ègia», in cui a venire buttato, bruciato, scacciato per far spazio al nuovo è stato il patriarcato. «Inizialmente siamo partiti con l’idea di “rasgare” i femminicidi che, come sappiamo, sono all’ordine del giorno in Italia. Ma non è quello che bisogna bruciare, ma la causa che porta a essi. Da lì l’idea di bruciare il patriarcato raffigurato dal disegno in formato gigante dato alle fiamme in cui è raffigurata una vecchia camuffata da uomo degli Anni Trenta. Periodo storico in cui il patriarcato, nel senso di sentirsi padroni di una donna, era ancora più forte rispetto ad adesso – spiega Morotti – . Ora le mentalità, per fortuna, sono cambiate. Ma quel retaggio c’è ancora, per cui tante donne sono sottomesse agli uomini. Non saremo di certo noi a eliminare, con questo gesto, il patriarcato, ma è un simbolo del nostro contributo in questo senso», aggiunge il Duca.