Sfilata di Mezza Quaresima e Atalanta. «Domenica evitate l’auto in centro»

Prima la sfilata di Mezza Quaresima organizzata dal Ducato di Piazza Pontida (alle 14, in diretta sul nostro sito e su Bergamo Tv), poi la partita dell’Atalanta (alle 18). Si preannuncia una domenica davvero «calda» per il centro di Bergamo, soprattutto dal punto di vista viabilistico. La circolazione stradale sarà stravolta fin dalla mattinata per l’ammassamento dei carri in via Bonomelli e in via Bono. Entrambi gli eventi richiameranno in città tra le 65mila e le 70mila persone, raggiungere in auto il centro sarà molto difficile, soprattutto nelle ore pomeridiane e anche in serata è previsto un appesantimento del traffico nella zona circostante lo stadio.

Disagi per la circolazione

In campo una sessantina di agenti della polizia locale. «Lo sforzo sarà enorme – assicura la comandante, Gabriella Messina –; abbiamo richiamato alcuni colleghi dal riposo e ce ne saranno altri in servizio straordinario. La circolazione sarà molto difficoltosa, se non addirittura impedita durante la sfilata. Consigliamo di posteggiare nei parcheggi d’interscambio in periferia e di arrivare in centro a piedi».Per evitare l’accavallarsi con la partita Atalanta-Fiorentina la sfilata partirà un’ora prima rispetto al programma di una settimana fa. Per il resto, tutto è stato confermato, dal percorso alla cerimonia di premiazione dei carri, fino alle manifestazioni della vigilia. «Abbiamo chiesto la collaborazione a tutti i partecipanti affinché sia una sfilata senza soste né pause e ci siamo impegnati a liberare entro le 16 l’asse viario via Mai/via Paleocapa» dice Mario Morotti, il duca Smiciatöt.

Le vie interessate dalla chiusura